Ongeplaatste Lajovic verrast met finaleplaats in Monte Carlo

Grossschart­ner haalt toptalent Evenepoel terug en wint bergrit in Turkije

16:01 De Oostenrijkse wielrenner Felix Grossschartner heeft de vijfde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Het was de koninginnenrit met start in Bursa en finish op hoogte in Kartepe. De rit was ingekort vanwege de extreme weersomstandigheden.