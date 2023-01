Ongeplaatste Magda Linette verrast in Melbourne en treft Aryna Sabalenka in halve finale

De ongeplaatste Magda Linette heeft verrassend de halve finale in het damesenkelspel van de Australian Open bereikt. De 30-jarige Poolse, die voor het eerst in haar carrière in de kwartfinale van een grand slam stond, versloeg in twee sets de als 30ste geplaatste Karolina Pliskova: 6-3 7-5.

In die halve finale treft Linette de als vijfde geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus. Zij versloeg in twee sets de Canadese Donna Vekic. Die uitslag verbloemde dat het in de rally’s een gelijkopgaande strijd was. Vekic deed zichzelf echter de das om door maar liefst dertien dubbelfouten te slaan. De agressief spelende Sabalenka profiteerde dankbaar: 6-3 6-2.

Pliskova werd vooraf betere kansen dan Linette toegedicht om de halve finale van het toernooi te bereiken. De 30-jarige Tsjechische, in 2017 nog kortstondig nummer 1 van de wereld, won immers zeven van de negen eerdere ontmoetingen met Linette. Pliskova was echter gewaarschuwd voor de goede vorm van Linette, die in de vorige ronde had afgerekend met de als vierde geplaatste Française Caroline Garcia.

Linette voegde zich in ieder geval vrij eenvoudig bij de twee al eerder bekend geworden halvefinalisten: de als 22ste geplaatste Elena Rybakina uit Kazachstan en de als 24ste geplaatste Victoria Azarenka uit Belarus. Sabalenka is de enige top-10-speelster in de halve finale.

Australian Open

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

