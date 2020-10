Ongeplaatste tiener Swiatek wint op indrukwekkende wijze Roland Garros

Iga Swiatek (19) heeft op indrukwekkende wijze Roland Garros gewonnen. De tiener was in haar eerste grandslamfinale de Amerikaanse Sofia Kenin, nummer zes van de wereld, overduidelijk de baas: 6-4 6-1. Daarmee is ze de eerste Poolse tennisster ooit die een grand slam wint.

Swiatek begint goed aan de vrouwenfinale van Roland Garros. Voor het eerst stond ze in de eindstrijd van een grand slam, als ongeplaatste speelster. Daarmee bereikte de 19-jarige Swiatek al een mijlpaal: voor het eerst in 81 jaar stond een Poolse in Parijs in de finale. Jadwiga Jedrzejowska ging haar in 1939 voor, maar won uiteindelijk niet.

Acht jaar geleden kende Polen ook een finaliste op een grand slam: Agnieszka Radwanska. Zij nam het op Wimbledon op tegen Serena Williams die er met de hoofdprijs vandoor ging. Wat haar voorgangers niet lukte, daarin slaagde Swiatek zaterdagmiddag wel.

Pas 19 jaar oud dus, in de eerste finale ooit tegenover Sofia Kenin, de mondiale nummer 6 en winnares van Austrialian Open dit jaar. Maar Swiatek kende geen zenuwen. Ze greep meteen de leiding en liep uit naar 3-0. Kenin toonde haar klasse en veerkracht, hoewel gravel niet haar favoriete ondergrond is, en kwam terug tot: 3-3. Daarna ging het gelijk op, maar beschikte Swiatek over de langste adem en greep de eerste set met 6-4.

Volledig scherm Sofia Kenin na de verloren finale. © AFP

Medical time-out

In de tweede set gaf Swiatek gas bij. Na de medical time-out voor een blessurebehandeling aan haar bovenbeen, bij een 2-1 voorsprong voor de Poolse, kon Kenin het tempo niet meer bijbenen. Op indrukwekkende wijze walste de tiener over de in Rusland geboren Amerikaanse heen: 6-1.



Binnen anderhalf uur won Swiatek haar allereerste grand slam, in haar allereerste finale, als eerste Poolse ooit en de jongste winnares sinds Monica Seles in 1992 (18 jaar en 188 dagen), die het toernooi dat jaar voor het derde keer op rij won. Dat belooft wat voor Swiateks toekomst.

