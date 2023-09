Ons Jabeur verslaat Marie Bouzkova ondanks virus en bereikt vierde ronde US Open

Ze had zich deze week in New York een zombie gevoeld, vanwege een vervelend virusje, maar Ons Jabeur herpakte zich zaterdag net op tijd om de Tsjechische Marie Bouzkova in drie sets van zich af te houden: 5-7 7-6(5) 6-3.

Jabeur mag bekend staan als ‘geluksvogel’ in het circuit, de grote favoriet van de Amerikaanse tennisfans had zaterdag weinig reden tot lachen. Ze stapelde fout op fout, waar Bouzkova in de eerste set handig van profiteerde.

Maar Bouzkova was zelf ook allerminst fit. De Tsjechische nam na een break in de tweede set in de zevende game een medische time-out buiten het veld. Ondanks en beenblessure hield ze het gevecht vol, ook al hinkte ze af en toe over het veld en verloor ze de tweede set via de tiebreak. Na bijna drie uur spelen gaf ze zich pas gewonnen. In de derde set gaf ze een cruciale break in de zesde game weg met een dubbele fout en sloeg op matchpoint de bal in het net.

Ze bleef maar doorgaan. Ik heb gedaan wat ik kon Ons Jabeur

,,Het was een heel zware partij voor ons allebei”, zei Jabeur, vorig jaar verliezend finaliste. ,,Ze bleef maar doorgaan. Ik heb gedaan wat ik kon. Ze is een geweldige speelster.” Jabeur wacht een zware opponent in de vierde ronde: de Chinese Zheng Qinwen, die op haar beurt de Italiaanse Lucia Bronzetti in eveneens drie sets versloeg: 6-3, 4-6, 6-4.

In de laatste ontmoeting tegen Zheng, in Toronto in 2022, moest ze de strijd staken. ,,Ze gaf me daar een flink pak slaag’’, zei Jabeur. ,,Daar heb ik veel van geleerd. Ze heeft een hele goede forehand. Het zal zeker lastig worden.’’

Medvedev simpel naar vierde ronde US Open

Ook Daniil Medvedev staat in de vierde ronde van de US Open. Hij was na iets meer dan tweeënhalf uur en in drie sets klaar met zijn Argentijnse tegenstander Sebastian Baez, die twaalf partijen achter elkaar had gewonnen: 6-2, 6-2, 7-6(6).

De nummer drie van de plaatsingslijst verloor deze editie op de US Open pas één set, in de vorige ronde. In de eerste ronde stond Medvedev slechts twee games af. Nu wacht Alex de Minaur, dertiende op de ATP-ranking. Veel tijd om zich op deze partij voor te bereiden heeft Medvedev niet. Hij kwam rond vijf uur Nederlandse tijd van de tennisbaan af en amper twaalf uur later wacht de Australiër alweer. De Rus won het toernooi in 2021. ,,Het was zwaar. Ik wil nu alleen maar gaan slapen", zei hij.

Volledig scherm Daniil Medvedev bedankt het publiek na winst in de derde ronde op de US Open. © AP

Alexander Zverev via Gregor Dimitrov naar vierde ronde

Ook Alexander Zverev staat in de vierde ronde van de US Open na een slopende partij tegen de Bulgaar Gregor Dimitrov. Na dik drieënhalf kwam de Duitser als winnaar van de baan: (2)6-7, 7-6(8), 6-1, 6-1. In de volgende ronde treft hij het Italiaanse toptalent Jannik Sinner, die Stan Wawrinka klopte.

Zverev stond in 2020 in de finale tegenover Dominic Thiem van wie hij verloor. Vorig jaar stond de Duitser tegenover Novak Djokovic in de halve finale. De Serviër won na een slopende vijfsetter.