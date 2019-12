Ontevreden Van Gerwen wéér in WK-finale: ‘Het was zwaar’

WK DartsMichael van Gerwen staat voor de vijfde keer in de finale van het WK Darts. De Nederlander imponeerde niet, maar versloeg Nathan Aspinall wel in de halve finale: 6-3. Hij neemt het op 1 januari in de finale op tegen Peter Wright. Eindstand (Best of 11): Peter Wright - Gerwyn Price 6-3 Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-3

Peter Wright zei tijdens zijn persconferentie na zijn gewonnen halve finale dat hij er niet tegenop zag om Michael van Gerwen te ontmoeten in de eindstrijd. ,,Want hij gooit bagger dit toernooi.” Als de Vlijmenaar dat hoort, zal dat hem extra energie geven om ook de tweede ontmoeting met Wright in een WK-finale in zijn voordeel te beslissen. De ervaren Wright zou inmiddels toch moeten weten dat een getergde MVG vrijwel altijd een dodelijke MVG is.

Wright heeft echter wel een beetje gelijk. Mighty Mike gooit dit WK niet zo goed als hij kan. Maar dat was ook nog niet nodig. Tot de halve finale behaalde hij uitsluitend ruime overwinningen en kwam hij nooit echt in de problemen. Dat was bij Wright wel anders. In de eerste ronde ging hij langs de rand van de afgrond tegen nobody Noel Malicdem.

Aspinall

Aspinall leek vanavond al snel te bezwijken onder de druk in zijn partij tegen Van Gerwen, de regerend wereldkampioen. Hij liet veel kansen onbenut in de beginfase van de partij, maar MVG maakte ook de nodige foutjes zodat het gevecht na vier sets nog in evenwicht was: 2-2. Daar putte de 28-jarige vader uit het Engelse Stockport vertrouwen uit. Één kans op een 2-3 voorsprong in sets liet hij onbenut, waarna Van Gerwen opgelucht toesloeg: 3-2.



De gemiddelden van beide kemphanen (96 voor MVG, 92 voor The Asp) bewezen wel dat het meer spannend dan goed was tot op dat moment. Toen Van Gerwen in de zesde set een maximale score gooide, bewees zijn gezichtsuitdrukking dat hij niet tevreden was met zijn optreden. Die 180'er was wel de opmaat naar een nieuwe setwinst: 4-2. Van Gerwen deed zijn bijnaam ‘Green Machine’ geen eer aan. En opvallend: toen hij na de korte pauze weer het podium op liep, floot een deel van het publiek hem uit.

Quote Ik hoop dat de mensen toch genoten hebben, maar ik hoop ook dat ik het in de finale wat beter doe. Michael van Gerwen Maar ook al is Van Gerwen nog niet zo oud (30), hij heeft voor veel hete vuren gestaan en laat zich de pis niet lauw maken door dergelijke zaken. Met de haven in zicht klaarde hij de klus (6-3) met een gemiddelde van 96.34 en een uitgooipercentage van 40 procent.



,,Het is altijd lekker om de finale te halen, maar met mijn prestatie ben ik niet tevreden”, was Van Gerwen realistisch na afloop. ,,Aan het eind van de partij ging het wat beter. Het was zwaar, maar ik won. Ik hoop dat de mensen toch genoten hebben, maar ik hoop ook dat ik het in de finale wat beter doe. Ik kan beter, ik hoefde niet optimaal te presteren tot nu toe. Tegen Wright verwacht ik dat het wel nodig zal zijn. Ik heb prettige herinneringen aan onze eerste WK-finale tegen elkaar in 2014. In finales tegen mij verliest hij eigenlijk altijd. Komt het moment dichterbij dat hij dan een keer gaat winnen van mij? Misschien, maar niet deze week.”

Weer Wright

In de eerste halve finale trok de Schot Wright aan het langste eind tegen de licht favoriete Welshman Gerwyn Price. Voor Wright wordt het z’n tweede WK-finale na die van 2014 tegen Van Gerwen, door de Vlijmenaar met 7-4 gewonnen.



