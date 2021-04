Ontgoocheling bij Van der Poel: 'Ik zou tevreden moeten zijn, maar ik ben een winnaar’

In de sprint liepen de benen van Van der Poel vol in de slotmeters, terwijl Asgreen nog kracht over had. ,,Een sprint na 260 kilometer is niet hetzelfde als na 200 kilometer. Ik voelde al wat eerder dat het bij mij op de limiet was”, aldus Van der Poel. ,,Hij rijdt een sterke sprint. Ik gun het hem, want hij is iemand die mee de koers maakt. Dat heb ik graag.”



De voorjaarscampagne op de weg zit er nu op voor Van der Poel. Ondanks winst in Strade Bianche, twee ritzeges in Tirreno-Adriatico en meerdere ereplaatsen hoopt de Nederlander stiekem op meer. ,,Ik zou tevreden moeten zijn, maar ben een winnaar”, aldus Van der Poel. ,,Dit zal wel even blijven hangen. Ik ben blij als ik op mountainbike kan stappen binnenkort. Van der Poel gaat in mei weer de mountainbike op met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.