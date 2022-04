Ontketende Dirk van Duijvenbode grijpt titel bij Players Championship 12

Eerder op de dag maakte Van Duijvenbode al grote indruk op het vloertoernooi in Barnsley. In de kwartfinales liet hij met 6-0 geen spaan heel van de Australiër Simon Whitlock en in de halve eindstrijd won hij met liefst 7-2 van de Engelse vicewereldkampioen Michael Smith.



De finale tegen Searle golfde alle kanten op. Van Duijvenbode keek aanvankelijk tegen een 2-4 achterstand aan, maar boog dit om naar een 7-4 voorsprong. Het werd nog nagelbijten toen hij zijn opponent liet terugkomen naar 7-7. In de beslissende leg miste Searle een wedstrijdpijl op bullseye, waarna Van Duijvenbode het afmaakte via dubbel 16.

Van Duijvenbode lijkt hiermee zijn topvorm van eind 2020 weer te pakken te hebben. ‘Aubergenius’ verraste toen vriend en vijand door de finale te halen van World Grand Prix. Enkele maanden later was hij kwartfinalist op het WK, maar daarop volgde een jaar met mindere prestaties.

Van Gerwen vroeg naar huis

Michael van Gerwen, die vorige week Players Championship 10 won en donderdag de negende speelavond van de Premier League op zijn naam schreef, weet ondertussen weer wat verliezen is. Na negen zeges op rij ging Mighty Mike bij Players Championship 12 direct onderuit. De Brabander was niet opgewassen tegen de Engelsman Scott Waites, tweevoudig wereldkampioen (2013 en 2016) bij de inmiddels opgeheven BDO: 4-6.

Ook Raymond van Barneveld verloor bij de laatste 64. Barney was in de eerste ronde (waarin Van Gerwen niet in actie hoefde te komen) nog te sterk voor de Zuid-Afrikaan Devon Petersen, maar verloor vervolgens een ronde later van de Belg Dimitri Van den Bergh, de nummer acht van de wereld: 2-6.

Fikse nederlaag Noppert

De tweede ronde was ook het eindstation voor Danny Noppert. The Freeze, dit jaar winnaar met de UK Open al winnaar van een groot televisietoernooi, ging in Barnsley met duidelijke cijfers onderuit tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic: 1-6.

Danny Jansen, vorige week vrijdag de verrassende winnaar van Players Championship 9, strandde net als Van Gerwen, Van Barneveld en Noppert in de tweede ronde. Oud-wereldkampioen Gerwyn Price, tweede op de wereldranglijst, versloeg hem met 6-3.

