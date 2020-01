Ontslag NAC-trainer Brood logisch en verklaarbaar

Als een trainer iedereen binnen de club tegen zich in het harnas jaagt, is een vertrek onvermijdelijk. De positie van Ruud Brood, dinsdag aan de kant gezet ondanks een contract tot medio 2020, was bij NAC onhoudbaar geworden.

Het ontslag van Brood had nooit plaatsgevonden als hij niet tegen de wil van de directie was aangesteld als trainer van NAC. De 57-jarige Brood was gewoonweg de verkeerde trainer voor deze jonge spelersgroep, zoals Mitchell van der Gaag vorig seizoen op het verkeerde moment instapte en een verkeerd gecomponeerde selectie in zijn maag gesplitst kreeg.

Volledig scherm De contractloze Grad Damen kreeg in de voorbereiding veel speeltijd. © BSR Agency De selectieve verontwaardiging over het beëindigen van een verstandshuwelijk wekt meer verbazing dan het vertrek van Brood. De trainer die zijn geloofwaardigheid voor het begin van de competitie goeddeels had verloren met de affaire Grad Damen en nooit het vertrouwen van de spelers had, heeft NAC niets gebracht.

Hij kon niet voorkomen dat de club roemloos degradeerde (5 punten uit 8 wedstrijden, red.) en heeft in de eerste divisie het elftal zelden een hoogstaande wedstrijd laten spelen. Slechte resultaten, geen herkenbaar of ingespeeld team, wekelijks een andere opstelling en doorgaans onbegrijpelijke wissels. De treurige zesde plaats met 34 punten uit 20 wedstrijden spreekt boekdelen.

Interne strijd

Op een enkeling bij NAC na laat niemand een traan om de weinig geliefde Brood. De aanhoudende interne strijdjes werden als vermoeiend ervaren. Hij lag in de clinch met spelers, medische staf, directie en iedereen die op zijn pad kwam. Zijn medestanders, Regillio Vrede voorop, de assistent die amper serieus werd genomen, waren op een hand te tellen.

Volledig scherm Nicole Edelenbos tijdens de presentatie van Luuc Eisenga en Tom Van Den Abbeele. © Pix4Profs-Ron Magielse De kiem voor de huidige crisis is gelegd door voormalig interim-baas Nicole Edelenbos. Wat technisch directeur Tom Van Den Abbeele zich mag aanrekenen is dat hij in juni niet voet bij stuk hield in de bikkelharde machtsstrijd met Edelenbos. Van den Abbeele wilde Fred Grim van RKC, Edelenbos ging op haar strepen staan en eiste dat Brood moest blijven. Oh ironie; diezelfde Edelenbos heeft Van Den Abbeele en later algemeen directeur Luuc Eisenga hoogstpersoonlijk aangesteld om zich vervolgens toch nog opzichtig te bemoeien met de benoeming van de trainer. Het gedram van Edelenbos, door de drie grootaandeelhouders vooruitgeschoven, heeft NAC een half jaar vertraging opgeleverd.

Verouderde trainingsmethodieken

Broods bijtende cynisme, de volgens spelers verouderde trainingsmethodieken, saaie en eentonige oefenstof in combinatie met zijn geringe empathisch vermogen hebben hem de kop gekost. Op de werkvloer werd hem verweten met de beschuldigende vinger naar anderen te wijzen in plaats van zich kwetsbaar en zelfkritisch op te stellen. Naar buiten toe gaf hij te kennen dat sommige spelers, die hij geregeld publiekelijk afbrandde, tactisch inzicht missen, tegenstanders uit hun rug laten lopen en hun afspraken niet nakomen. Of ze werden beticht van speeltuinvoetbal.

Affaire Grad Damen

Volledig scherm Ruud Brood te midden van zijn technische staf. © BSR Agency Met het in de voorbereiding in zes van de zeven oefenduels opstellen van een speler die slechts zijn conditie op peil kwam houden (Grad Damen) leverde hij veel van zijn krediet in. Het leidde tot de eerste zichtbare clash met Van Den Abbeele die weigerde om Damen een nieuwe overeenkomst aan te bieden, terwijl Brood de voetballer persoonlijk beloofd had dat hij een contract zou krijgen. Het zorgde in de kleedkamer voor gefronste wenkbrauwen.

Brood weigert de hand in eigen boezem te steken en onthoudt zich voorlopig van commentaar. Op een verzoek om een reactie te geven, reageert hij niet. En in het persbericht van NAC ontbreken quotes van de boze trainer. Slechts op Twitter laat hij van zich horen. ‘Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Ligt toch even anders.’

Beste voor alle partijen