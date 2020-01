Ontslag Valverde bij Barcelona aanstaande, Friday weg bij AZ

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

‘Valverde ontslagen door Barcelona’

Na dagen vol geruchten lijkt het dan toch einde verhaal voor Ernesto Valverde bij FC Barcelona. Volgens radiostations Onda Cero en Radio Catalunya heeft de 55-jarige Spanjaard zojuist te horen gekregen dat hij wordt ontslagen en wordt er nu nog gesproken over de afwikkeling van zijn contract. Het is onduidelijk wie hem op gaat volgen. Xavi en Ronald Koeman bedankten afgelopen weekend voor de eer omdat ze niet tussentijds in willen of kunnen stappen.

Fred Friday verlaat AZ transfervrij

AZ heeft besloten het contract van Fred Friday te ontbinden. De 24-jarige spits had een contract tot deze zomer, maar had geen uitzicht op speeltijd. Friday kwam in 2016 over van het Noorse Lillestrøm SK, maar wist in Alkmaar geen potten te breken. Hij scoorde negen keer in 44 duels.

ADO slaat tweemaal toe op transfermarkt

ADO Den Haag heeft de selectie voor de tweede seizoenshelft versterkt met George Thomas en Laurens De Bock. Thomas komt op huurbasis over van Leicester City. De Welshman begon zijn loopbaan bij Coventry City, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Daarna kwam hij uit voor Yeovil Town, Scunthorpe United en Leicester City. Thomas speelde tot dusverre drie interlands voor Wales.

De Bock wordt met een optie tot koop gehuurd van Leeds United, waar hij al even op een dood spoor zat. Lees hier meer.

Kjaer op huurbasis naar AC Milan

Simon Kjaer voetbalt de rest van het seizoen voor AC Milan. De club die zich onlangs al versterkte met aanvaller Zlatan Ibrahimovic huurt Kjaer van Sevilla. De Deense aanvoerder werd de eerste helft van dit seizoen al verhuurd aan Atalanta Bergamo, maar bij die club kwam hij maar vijf keer in actie in de Serie A. Kjaer (30) kwam eerder uit voor onder meer Palermo en AS Roma.

Spierings naar Levski

Stijn Spierings verlaat hekkensluiter RKC en tekent voor het Bulgaarse Levski Sofia. De middenvelder kwam in januari vorig jaar naar Waalwijk en was enorm belangrijk voor RKC. Spierings maakte de 4-4 in het krankzinnige play-offduel met Go Ahead Eagles, dat de Brabanders met 5-4 zouden winnen. ,, We betreuren het vertrek van Stijn uiteraard ten zeerste. Hij is in zijn tijd in Waalwijk meerdere malen erg belangrijk geweest voor RKC, met zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles uiteraard als absoluut hoogtepunt. We willen Stijn enorm bedanken voor zijn inzet en passie, en wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière”, vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld. Het contract van Spierings zou deze zomer aflopen.

Phillips terug naar Stuttgart

Nathaniel Phillips keert terug naar Stuttgart. De verdediger werd het afgelopen halfjaar al door Liverpool uitgeleend aan de Duitse club, maar werd begin januari teruggehaald door de Engelsen. Nu ligt er een nieuwe overeenkomst, waardoor Phillips terugkeert naar Stuttgart. De 22-jarige Phillips speelde begin januari in de derde ronde van de FA Cup tegen Everton zijn eerste duel voor Liverpool. Dat was precies in een bomvolle periode voor Liverpool, waardoor een vaste waarde als Virgil van Dijk rust kon krijgen.

Eriksen al akkoord met Inter

Volledig scherm Christian Eriksen © BSR Agency Christian Eriksen is akkoord met Inter over een contract voor vierenhalf jaar, zo meldt de Gazzetta dello Sport. De middenvelder van Tottenham Hotspur kan deze zomer transfervrij weg uit Londen, dus het is de Spurs er alles aan gelegen om de Deen te verkopen.



De 27-jarige oud-Ajacied zou voor het ‘luttele’ bedrag van 20 miljoen euro kunnen vertrekken. In Italië zou Eriksen 7,5 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Eerder zou Eriksen nog 10 miljoen euro hebben geëist, maar daar zou Inter niet mee akkoord willen gaan.

LA Galaxy wil Kenneth Vermeer

Volledig scherm Kenneth Vermeer. © BSR Agency De kans is aanwezig dat Feyenoord Kenneth Vermeer deze transferwindow nog kwijtraakt aan La Galaxy. De doelman, die aan het einde van dit seizoen transfervrij is, heeft wel zin in een avontuur bij de Amerikaanse MLS-club. Het is echter de vraag of de Rotterdammers deze winter willen meewerken aan een transfer, omdat Feyenoord dun in zijn (ervaren) keepers zit. Bovendien keepte Justin Bijlow tegen Hoffenheim bij het trainingskamp in Spanje voor het eerst in een jaar in Feyenoord 1 en ongeschonden kwam Bijlow niet uit het treffen met de Duitsers. Hij had last van zijn arm. Mocht Bijlow echter topfit zijn, dan is een vertrek van Vermeer wel bespreekbaar. Feyenoord kan de transfersom van LA Galaxy dan gebruiken om de gewilde spits Róbert Bozenik binnen te hengelen.

ADO heeft oogje op aanvaller van Blackburn Rovers

ADO Den Haag zou voor de rest van het seizoen aanvaller Ben Brereton willen huren van Blackburn Rovers. Dat meldt de Lancashire Telegraph. De 20-jarige spits speelde het voorbije weekend al niet bij de nummer 13 van de Championship, het tweede Engelse niveau, tegen Preston North End (1-1). De Rovers zouden bereid zijn Brereton te willen verhuren aan de nieuwe club van Alan Pardew. Sinds zijn komst naar Ewood Park in 2018 van Nottingham Forest - voor liefst 7 miljoen euro -kon Brereton volgens de krant nog niet echt indruk maken.

Ajax jaagt met Porto en Lyon op Canadees toptalent David

Volledig scherm Jonathan David. © BELGA Volgens de Franse sportkrant L’ Équipe heeft Ajax interesse in AA Gent-aanvaller Jonathan David. Het 19-jarige Canadese toptalent, dat morgen 20 jaar wordt, verruilde Ottawa Gloucester Hornets twee jaar geelden voor België. De in New York geboren David kent dit jaar een topseizoen in België met negen goals en zeven assists. AA Gent zou rond de 18 miljoen euro voor de spits willen hebben. Ajax heeft concurrentie van onder meer Porto, Benfica en Olympique Lyon. Jonathan David debuteerde in 2018 als international van Canada. Hij speelde sindsdien 12 interlands, waarin hij 11 keer scoorde.

Linssen: Deur naar Vitesse staat open

Volledig scherm Bryan Linssen. © BSR Agency Bryan Linssen zet de deur voor Vitesse open. De Limburger sluit een nieuw contract bij de Arnhemse club ‘op voorhand niet uit’. Dat stelt de goalgetter na een gesprek met technisch directeur Marc van Hintum op het trainingskamp in Portugal. Linssen (29) geniet deze zomer de transfervrije status. Hij zint op een avontuur in het buitenland. Tot dusver liggen er geen concrete aanbiedingen bij zijn management. Vitesse hoopt Linssen met een nieuw contract alsnog te kunnen behouden. Eerder leek die kans uitgesloten. ,,Ik heb de deur zelf nooit dichtgetrokken”, stelt Linssen nu. ,,Maar voor de winterstop had ik van de club nog niks gehoord. Dan kan ik wel zeggen dat ik blijf, maar er ligt niks.” De Limburger zet onveranderd in op een vertrek naar het buitenland. ,,Dat is geen geheim”, zegt hij. ,,Ik heb nu kort gesproken met de technisch directeur. Bij Vitesse gaan ze bekijken of ze mij kunnen behouden. We zullen wel zien.” (Lex Lammers)