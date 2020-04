Ontslagen bij Thialf, tekort groeit naar 1 miljoen euro

Video De verjaardag van... Robin Haase: ‘Nu wel een keer tijd om een taartje te eten’

13:02 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Robin Haase (33), Nederlands bekendste tennisser. We stellen hem vier vragen.