Ontspannen Bertens nadert topvorm bij zege op Kerber in Stuttgart

Als de zwaarbevochten zege van gisteren op Belinda Bencic nog een opsteker voor het zelfvertrouwen was, dan is de overwinning op Kerber de bevestiging dat de topvorm er aan zit te komen. Vooral de service van Bertens liep weer als een trein. Bij een 4-3 voorsprong in de eerste set brak ze Kerber voor het eerst. Ze serveerde de set daarna koeltjes uit.



Opvallend was de ontspanning bij Bertens. In de eerste helft dolde ze met coach Raemon Sluiter toen de Macarena werd opgezet. Het was tekenend voor de totale controle die Bertens over de partij had. Geen moment kwam ze in de problemen tegen de voormalige nummer 1 van de wereld, toch niet de minste van het deelnemersveld. Beide speelsters wonnen een keer in de eerder twee keer dat ze tegenover elkaar stonden.



In de tweede set trok Bertens haar sterke spel door. Bij 1-1 miste ze nog een breakkans, maar twee games later sloeg ze alsnog toe. Die voorsprong gaf ze niet meer weg. In totaal moest Bertens slechts 14 punten toestaan tegenover de 41 die ze zelf maakten. Met een ace maakte ze het af.