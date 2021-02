Onttroonde Wüst aangeslagen na vijfde plek op 1500 meter: ‘Zware domper’

,,Dit is een zware domper, een flinke teleurstelling, ik baal hier goed van", sprak Wüst lichtelijk geëmotioneerd. ,,Ik weet niet wat er met mij aan de hand was. De snelheid wilde niet komen. Ik reed allerminst gemakkelijk. Het was een gevecht van het begin tot het einde. Ik was in gevecht met mezelf. Ik had de benen niet om er iets moois van te maken. Zonde, voor een vijfde plek rijd ik geen WK. Maar het is de realiteit."



Wüst, die het seizoen afsloot zonder een individuele zege, wilde van geen excuses weten. ,,Natuurlijk, ik had eerst een valse start en de omstandigheden waren zwaar. Maar dat zijn ze hier voor iedereen en ik heb wel vaker gewonnen na een valse start, in zware omstandigheden of na een lastige rit. Dat gebeurt nu eenmaal, maar deze keer kon ik er niet doorheen komen."



Ook De Jong was zeer kritisch voor zichzelf. Lees haar reactie hier.