‘Onverslaanbare’ Tallon Griekspoor zorgt bij Australian Open met overtuigende zege voor stuntje

Tallon Griekspoor heeft op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De tennisser uit Nieuw-Vennep klopte in drie sets (6-1, 6-4, 6-4) de Italiaan Fabio Fognini, die op positie 32 van de ATP-ranglijst liefst dertig plaatsen hoger staat dan Griekspoor. Het was de 29ste zege (!) op rij voor de Nederlander, die voor het laatst verloor op 3 september.

Griekspoor speelde vandaag op Court 6 van de Australian Open bij vlagen geweldig. Hij profiteerde in de eerste set van een snelle break, die Fognini niet meer kon repareren. Ook in de tweede set was een snelle break voldoende. Griekspoor serveerde uitstekend - hij sloeg tien aces - was op de cruciale punten steeds beter dan de Italiaan. In de derde set was een break in de negende game (op love) voldoende: 6-4.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het op tegen Pablo Carreno Busta, in Melbourne als 19de geplaatst. De Spanjaard rekende in de eerste ronde probleemloos af met de Argentijnse qualifier Tomas Martin Etcheverry: 6-1, 6-2, 7-6 (2).

In aanloop naar het toernooi bestonden er twijfels over de fysieke gesteldheid van Griekspoor. De Nederlander kampte met een teenblessure en kon daardoor niet de gewenste voorbereiding treffen. De blessure voorkwam dat Griekspoor anderhalve week geleden op een voorbereidingstoernooi in Melbourne in de kwartfinales in actie kon komen tegen Rafael Nadal.

De 25-jarige Griekspoor, die alleen op de US Open van vorig jaar een wedstrijd wist te winnen op een grand slam, is nu al 29 duels op rij ongeslagen. Hij sloot het seizoen 2021 af met vijf titels op rij in het challengercircuit.

