World Grand PrixNa de veelbesproken partij tegen Michael van Gerwen trof Danny Noppert vanavond Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort in de achtste finale van de World Grand Prix. Noppert toonde aan onverstoorbaar te zijn en won met 3-0. Hij staat nu voor de tweede keer in de kwartfinale van een PDC-major.

,,Wat gebeurd is, laten we achter ons. Er liggen mogelijkheden dus als we deze lijn doortrekken, kan ik wel eens ver komen. Maar elke wedstrijd is anders dus ik probeer me te focussen", zei Noppert nadat hij het in de vorige ronde van de World Grand Prix aan de stok had gekregen met Michael van Gerwen.

Dat focussen leek de eerste legs niet te lukken voor Noppert. Van der Voort wist de eerste leg van Noppert direct af te snoepen om vervolgens een 0-2 voorsprong in legs te nemen. Vanaf dat moment knokte Noppert zich knap terug. Hij won drie legs op rij, pakte zodoende de eerste set en ging ook in de tweede set voortvarend van start. De nummer 22 van de wereld brak Van der Voort (de nummer 28 van de wereld) direct en trok de tweede set uiteindelijk met 3-1 naar zich toe.



In de derde set werd Noppert (die gemiddeld 91,2 gooide) enigszins slordig, maar Van der Voort verzuimde te profiteren waardoor Noppert het duel met 3-0 wist te winnen. Zo staat de dertigjarige Fries voor de tweede keer bij de PDC in de kwartfinale van een major. Bij de Players Championship Finals (halve finale) en de World Series Finals (verliezend finalist) reikte hij wel al eens verder dan de kwartfinale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Voort was na afloop vol ongeloof over de manier waarop de pijlen van Noppert in het bord vlogen: ,,Het leek wel alsof zijn pijlen salto's maakten en alsnog erin vlogen. Ik ga al een tijdje mee, maar dit is ongelooflijk. Ik weet wel: Nederlanders onderling en we mogen er weinig van zeggen... Naja, hij speelde gewoon goed", zei Van der Voort enigszins sceptisch voor de camera van van RTL7.



Noppert over zijn manier van gooien: ,,Ik gooi altijd zo en het werkt. Het komt misschien een beetje door mijn flights die zo bewegen. Die van mij gaan een beetje met een pisboogje", aldus Noppert, die desondanks enorm blij was: ,,Ik startte heel nerveus, een beetje trillerig, maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe beter ik erin kwam. De finishes redden me. De bullseye die ik uitgooi, dat geeft je vertrouwen. Vincent was ook niet in zijn beste doen. Ik ben hier enorm blij mee, lekker van genieten en doorgaan.”

Volledig scherm Vincent van der Voort in actie tegen Danny Noppert. © LAWRENCE LUSTIG

'Vloerstamper’

Noppert zorgde in de eerste ronde zoals gezegd voor een verrassing door vijfvoudig winnaar Michael van Gerwen uit te schakelen. De partij kreeg direct na afloop echter nog een staartje. ,,Hij zei tegen me dat ik een valsspeler ben. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren", liet Van Gerwen tegenover RTL 7 weten. ,,Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat heeft hij goed gespeeld. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van.”

Ook Noppert reageerde op het voorval. ,,Valsspeler? Dat wil ik niet zeggen. Ik zei: ‘Niet op de vloer stampen, vloerstamper’. Of weet ik veel wat, toen was hij pissed off. Je kunt het niet in beelden zien, maar het was mijn beleving.”

De finale van de World Grand Prix staat voor zaterdag op het programma. Gerwyn Price is de titelverdediger. De nummer één van de wereld was vorig jaar in de eindstrijd te sterk voor Dirk van Duijvenbode. Price neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Dave Chisnall. Van Duijvenbode werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Luke Humphries.



Uitslagen van vanavond:

Ian White - Darius Labanauskas 3-2

Rob Cross - Krzystof Ratajski 1-3

Vincent van der Voort - Danny Noppert 0-3

José de Sousa - Jonny Clayton

Bekijk hier onze sportvideo's.