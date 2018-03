Onzekerheid troef in schaatsland: 'Het staat er niet best voor'

Met het einde van het seizoen in zicht, lopen ook bijna alle contracten van schaatsers en sponsoren af. Alleen de Jumbo-ploeg van Jac Orie heeft een zekere toekomst. ,,Ik hoop van ganser harte dat we geen geelzwarte kernploeg krijgen.''

Door Rik Spekenbrink

Antoinette de Jong hoort het overal om zich heen. ,,Iedereen wil bij Jac schaatsen''. Jac is Jac Orie, coach van de ploeg die nu nog LottoNL-Jumbo heet, maar na dit seizoen verdergaat als 'Jumbo', of een nieuwe naam krijgt als zich nog een hoofdsponsor aandient. Voor De Jong is het ook een optie, aansluiten bij de succesvolle equipe die op de afgelopen Olympische Spelen vier individuele gouden medailles won. ,,Maar ik heb meer ideeën. Ik heb de afgelopen drie jaar profijt gehad van een sterk team om me heen, nu denk ik dat het tijd is om mijn eigen weg te kiezen'', hint De Jong op een breuk met haar kopvrouw Ireen Wüst. ,,Na de WK allround ga ik ermee verder, mijn zaakwaarnemer is al bezig.''

Concurrentiemodel

De ploegen liggen bepaald niet voor het oprapen, de succesvolle olympische missie van TeamNL in Pyeongchang ten spijt. Dat iedereen bij Jumbo wil schaatsen komt echter niet (alleen) doordat het de enige ploeg is die na dit seizoen zeker blijft bestaan. De aantrekkingskracht zit hem vooral in het succes van Orie en zijn rijders afgelopen jaren. ,,Het schaatslandschap is nogal geel-zwart van kleur'', zegt Rutger Tijssen, coach van De Jong en Wüst bij Team JustLease.nl, een bedrijf dat heeft aangekondigd na dit seizoen uit de sport te stappen. ,,Ik hoop van ganser harte dat we niet iets krijgen dat op een kernploeg lijkt. Dat iemand als Erben Wennemars op tv zegt dat iedereen maar naar Jumbo moet gaan, helpt ook niet. Dan maak je de sport wel heel klein. De kracht van Nederland op de afgelopen twee Olympische Spelen zat hem juist in het concurrentiemodel.”

Dat wordt door niemand bestreden, feit is wel dat de sponsoren die in het schaatsen willen stappen niet rijendik staan opgesteld. Sterker: net als vier jaar geleden is er zelfs voor Wüst, Nederlands succesvolste olympiër ooit, nog geen onderdak. ,,Het staat er niet best voor'', erkent Tijssen. ,,De continuïteit is ver te zoeken. Kennelijk is er toch iets dat schaatsen onaantrekkelijk maakt voor bedrijven.” Volgens hem houdt sponsor Justlease de deur nog op een kiertje, mogelijk wil het bedrijf wel verder met een ‘jonge ploeg’. ,,Maar als ik er naar vraag, blijft het vaag.''

Volledig scherm Succescoach Jac Orie. © AP

Wüst zelf zegt zich niet te druk te maken. ,,Dat heb ik vier jaar geleden na Sotsji wel gedaan en het kostte me veel tijd en energie. Het is natuurlijk wel een gekke situatie in schaatsland. Zo veel mensen hebben genoten van het succes van de Spelen. Dan zou er toch een sponsor moeten komen? Maar ik heb nog helemaal niets gehoord.''

Wüst lijkt door te willen met Tijssen, ook al is er geen onderlinge afspraak. Tijssen zegt zich voor te kunnen stellen dat rijders of rijdsters uit zijn team na 3 jaar op elkaar zijn uitgekeken. Zelf weet hij één ding zeker: in een ongewisse toekomst stappen, met een ploeg zonder hoofdsponsor, dat doet hij niet nog eens. ,,En dat zou Ireen ook niet moeten doen'', zegt hij over het door Wüst geïnitieerde Team4Gold, de ploeg die drie jaar geleden zonder geldschieter begon. ,,Voor nu is de situatie zo dat onze toekomst over een paar weken eindigt.''