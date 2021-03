Ook Alaphilippe kijkt naar Van der Poel en Van Aert: ‘Die twee zijn de topfavorieten’

,,Ik weet eigenlijk niet goed waarom deze wedstrijd me zo goed ligt. Op zich is de Poggio geen lastige beklimming, maar met al die wedstrijdkilometers in de benen is hij toch niet zo gemakkelijk en dan kan ik als ‘puncher’ het verschil maken”, zegt hij over de klim vlak voor de finish van de bijna 300 kilometer lange koers, die vaak dient als scherprechter.



Alphaphillipe was evenals Van der Poel en Van Aert actief in de Tirreno-Adriatico. Hij won een etappe, Van der Poel en Van Aert ieder twee. De Belg van Jumbo-Visma pakte ook de eindzege. ,,Ons grote voordeel is dat we met Sam Bennett en Davide Ballerini nog twee troeven kunnen uitspelen”, zegt Alaphilippe over zijn team Deceuninck - Quick-Step. ,,Sam reed een sterke Parijs-Nice met twee ritzeges, Ballerini bewees in de Omloop dat hij na een zware koers nog snelle benen heeft. Onze kracht in de breedte is onze grote troef.”