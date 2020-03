Ook Barça-Napoli en Bayern-Chelsea zonder publiek

Eerder werden al bekend dat de duels, PSG-Borussia Dortmund en Valencia-Atalanta, zonder publiek gespeeld moeten worden. Het treffen tussen RB Leipzig en Tottenham Hotspur heeft vanavond wél toeschouwers. Dat geldt ook voor Liverpool - Atlético Madrid van morgenavond.



Het eerste duel tussen Barça en Napoli eindigde in Napels in 1-1 dankzij treffers van Dries Mertens en Antoine Griezmann. Arturo Vidal kreeg een rode kaart. Bayern verdedigt in München een voorsprong van 3-0 en staat met anderhalf been in de kwartfinale. Mochten de Duitsers de kwartfinale bereiken dan is vrijwel zeker ook dat thuisduel er een zonder supporters.