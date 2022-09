Ook Daijiro Chirino krijgt langdurig contract bij PEC Zwolle: ‘Hij pikt zaken snel op’

Chirino kwam vorig seizoen nog in actie bij Onder 21. Nu maakt hij onderdeel uit van de eerste selectie en debuteerde hij in het uitduel tegen Telstar. Sindsdien krijgt hij regelmatig speelminuten en in de uitwedstrijd bij FC Den Bosch zorgde de speler met zijn assist mede voor de winnende goal van Thomas van den Belt.

Meer speelminuten

,,Ik ben heel blij dat ik vorige maand mijn debuut mocht maken. Dit seizoen hoop ik meer speelminuten te krijgen en met dit nieuwe contract laat de club ook nogmaals zien veel vertrouwen in mij te hebben. Dat vertrouwen sterkt mij natuurlijk alleen maar”, stelt de speler in een persbericht van de club.

,,Deze contractverlenging is iets wat hij zelf natuurlijk verdiend heeft”, vult Boudesteyn aan. ,,Hij laat op trainingen en in de wedstrijden waar hij tot nu toe in actie kwam, zien gauw stappen te kunnen maken. Hij pikt zaken snel op en is met zijn snelheid continue gevaarlijk op de flanken. Net als bij Thomas geldt ook voor Daijiro dat we als club heel trots zijn dat een jongen uit onze eigen voetbalacademie langer aan de club verbonden blijft.”