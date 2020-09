Ook doorgaan Amstel Gold Race in gevaar: ‘Het wordt retespannend’

Na het schrappen van het Nederlandse gedeelte van de BinckBank Tour, is ook de Amstel Gold Race (op 10 oktober) in de gevarenzone terecht gekomen. ,,Het wordt retespannend. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen”, zei organisator Leo van Vliet woensdagochtend tussen alle vergaderingen en besprekingen door over de kans dat de klassieker over anderhalve week gereden gaat worden.

Door Ad Pertijs

Alles leek volgens Van Vliet in kannen en kruiken. Tot het kabinet maandagavond met nieuwe coronamaatregelen op de proppen kwam. Dat maakte dat de veiligheidsregio en locale overheid opnieuw met de organisatie van de Amstel Gold Race om de tafel wilde gaan zitten. Dinsdagavond leidde de jongste noodverordening, die onder meer zegt dat er geen publiek mag worden toegelaten bij sportevenementen, al tot het schrappen van de Limburgse etappe (Riemst-Sittard) van de Binckbank Tour.

De Amstel Gold Race zet alles op alles om het vorig jaar door Mathieu van der Poel gewonnen wielermonument door te laten gaan. ,,We zijn inmiddels vele aangepaste plannen verder”, zegt Van Vliet. Zo wordt er gedacht aan een volledig publieksvrij gemaakte omloop over de Cauberg, Geulhemmerweg en Bemelerberg. Dat is min of meer het parkoers zoals dat in 2012 werd gereden tijdens het WK in Valkenburg.

Volledig scherm Leo van Vliet met Mathieu van der Poel (de winnaar van 2019) en twee rondemissen. © photo: Cor Vos

Van Vliet vreest dat de beelden vanuit de Tour en het WK er nu voor hem geen goed aan hebben gedaan. Daarin was te zien hoe ondanks alle goede bedoelingen en pogingen het publiek weg te houden van de koers de toeschouwers opeengepakt langs de kant van de weg stonden. Schreeuwend en wel. ,,Dat zijn de beelden waar we nu mee geconfronteerd worden”, zegt Van Vliet. Meer zegt hij nu niet te kunnen en willen zeggen over de lopende besprekingen met de locale overheid.

Man en macht

De organisatie van de BinckBank Tour dacht met maatregelen als het publieksvrij maken van de start- en finishzone te voldoen aan de Nederlandse en Belgische regelgeving. Inmiddels is duidelijk dat burgemeesters en veiligheidsregio’s niet langer bereid zijn de regels van de noodverordening op te rekken of anderszins te benaderen zodat een wielerwedstrijd wel door kan gaan. Het is immers onmogelijk gebleken om toeschouwers weg te houden bij een evenement dat de openbare weg gebruikt als strijdtoneel.

In België is er volgens de organisatie van de BinckBank Tour nog wel alle medewerking om de koers te laten doorgaan. De etappes die morgen zou starten in het Zeeuws-Vlaamse Philippine, vertrekt nu even verderop vanuit België. De verwachting is dat de rit van vrijdag ook doorgaat. Er wordt met man en macht gewerkt aan een nieuw parkoers op Belgisch grondgebied.