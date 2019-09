Ook eerste wereldtitel kan honger Tristan Bangma en Patrick Bos nog niet stillen

Al een paar ochtenden wordt Tristan Bangma als de gelukkigste man van de wereld wakker. De Apeldoornse parawielrenner is sinds dit weekend wereldkampioen op de weg. Samen met piloot Patrick Bos uit Deventer sprintte Bangma zaterdag naar de wereldtitel op het WK in Emmen. ,,De honger is nog niet gestild.”

,,Dit is misschien wel het hoogste wat je als wielrenner kunt bereiken”, verwijst Bangma naar zijn veroverde regenboogtrui. ,,Dit is wel iets magisch hoor, om hier een jaar lang in te mogen rijden. En dan ook nog richting de Paralympische Spelen van volgend seizoen. En er komen nog mooie toernooien aan", kijkt de visueel beperkte sporter alweer naar volgend jaar.

Eerste gouden WK-medaille

Maar eerst nog even genieten zegt hij. Geslapen heeft hij niet in de regenboogtrui, want Bangma wil het tricot netjes houden. ,,Hij wordt ingelijst en dan hang ik hem op een mooie plek in huis op.” De bijhorende gouden medaille koestert de Apeldoorner, want na al eerder tien WK-medailles te hebben gewonnen, mocht hij in Emmen eindelijk een keer de gouden omhangen. ,,Dit is het eerste WK-goud in al die jaren. Medailles genoeg, zelfs een paralympische titel, maar dit is wel geweldig. Het is zo gaaf en een bevestiging dat Patrick en ik heel goed bezig zijn. Deze WK-titel is al een droom die uitkomt, maar onze honger is nog niet gestild hoor. We zijn gretiger dan ooit en er komen hele mooie toernooien aan. Zowel op de baan als op de weg. En natuurlijk de spelen in Tokio. Daar gaat alle focus op nu.”

Bos kan het ook nog niet geloven, geeft hij toe. ,,Weet je, hier hebben we het al zolang over gehad. Die regenboogtrui, die is zo mooi. Daar doe je het allemaal voor. Ja, het is soms wel wat raad deze dagen. Als mensen je aankijken en zeggen dat je wereldkampioen bent.... . En nu mogen we een jaar lang in die trui rijden. Nu kan het vizier op Tokio worden gericht", zegt Bos. ,,Daar wilden we voor het WK in Emmen nog niet aan denken, maar nu kan dat. De Paralympische Spelen zijn wel het grote doel natuurlijk. En het WK baan in Canada, volgend jaar februari.”