Ook eerste wereldtitel kan honger Tristan Bangma nog niet stillen

Eerste gouden WK-medaille

Maar eerst nog even genieten zegt hij. Geslapen heeft hij niet in de regenboogtrui, want Bangma wil het tricot netjes houden. ,,Hij wordt ingelijst en dan hang ik hem op een mooie plek in huis op.” De bijhorende gouden medaille koestert de Apeldoorner, want na al eerder tien WK-medailles te hebben gewonnen, mocht hij in Emmen eindelijk een keer de gouden omhangen. ,,Dit is het eerste WK-goud in al die jaren. Medailles genoeg, zelfs een paralympische titel, maar dit is wel geweldig. Het is zo gaaf en een bevestiging dat Patrick en ik heel goed bezig zijn. Deze WK-titel is al een droom die uitkomt, maar onze honger is nog niet gestild hoor. We zijn gretiger dan ooit en er komen hele mooie toernooien aan. Zowel op de baan als op de weg. En natuurlijk de spelen in Tokio. Daar gaat alle focus op nu.”