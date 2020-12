Ook Europees hof geeft oud-schaatsers Kerstholt en Tuitert na zes jaar gelijk

Gewezen shorttracker Kerstholt en voormalig langebaanschaatser Tuitert wilden in 2014 deelnemen aan het lucratieve nieuwe toernooi, maar de ISU verzette zich daar fel tegen. De Icederby was niet door de bond georganiseerd en die gaf geen toestemming. De ISU dreigde schaatsers die wilden meedoen zelfs levenslang te schorsen.



Daarop stapte het tweetal naar de Europese Commissie, die oordeelde dat de schaatsbond buiten zijn boekje ging. De bond zou zich gedragen als een monopolist. De ISU stapte daarop naar het Gerecht. Maar dat bevestigt dat de bond met de strafmaatregelen voor deelname aan niet-toegestane wedstrijden de Europese mededingingsregels schendt. ,,Het was een historische uitspraak en nu is er nogmaals een bevestiging", reageerde Tuitert woensdag.



Tuitert en Kerstholt wilden met hun zaak opkomen voor de rechten van atleten. ,,We willen gewoon niet dat sporters in hun activiteiten gehinderd worden en dat sportbonden in het algemeen organisatoren van evenementen tegenwerken. Het gaat om mensen die hun nek uitsteken en sporters extra kansen geven", aldus Tuitert.