Ook in de heuvels heeft Quick-Step meerdere troeven

Degenkolb niet aan de start Gold Race

12:39 De Duitse wielrenner John Degenkolb ontbreekt in de Amstel Gold Race. De 29-jarige coureur van Trek-Segafredo heeft last van een knie, het gevolg van een val in Parijs-Roubaix. Degenkolb kwam zondag in Roubaix als zeventiende over de streep, ruim drie minuten na winnaar Peter Sagan.