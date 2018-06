Ook in Finland haalt Eefje Boons EK-limiet niet op 100 meter horden

En dat was 34 honderdsten van een seconde te langzaam, want de EK-limiet ligt op 13,05 seconden. Ook afgelopen weekend in Hengelo tijdens de FBK Games wist Boons de limiet niet te lopen, toen bleef de atlete van Daventria steken op 13,34 seconden. De tijd in Turku zei Boons niet zo heel veel. ,,Het was heel koud in Finland, maar een graad of 9. Dat was voor de spieren niet zo heel prettig. De tijd zegt me niet zoveel, de race zelf voel oké. Een aantal technische details gingen in deze race al beter dan afgelopen races, dus daar ben ik wel tevreden over. De kou zorgde ervoor dat ik geen snelle tijd kon lopen, maar technisch kan ik hier wel verder mee.''