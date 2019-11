Ook Lille moet verdedigend duo missen tegen Ajax

Lille is al uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales van de Champions League maar coach Galtier benadrukte dat Ajax te maken krijgt met een uiterst gemotiveerde tegenstander. ,,We zullen echt alles geven. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan onze fans. Al mijn spelers willen zich op dit niveau laten zien.”



Lille heeft aan de eerste vier poulewedstrijden slechts één puntje overgehouden. Ajax, Chelsea en Valencia staan al op zeven punten. ,,Dat komt vooral omdat we veel van onze kansen niet hebben benut”, verklaarde Galtier. ,,De uitwedstrijd tegen Ajax verliezen we met 3-0. Maar het zegt voldoende dat hun keeper toen de beste speler van de wedstrijd was. Misschien is het wel een voordeel dat we al zijn uitgeschakeld. Zonder druk kunnen mijn spelers zich misschien wel beter ontplooien.”