Ook Lukas Görtler vertrekt bij FC Utrecht, Griezmann is zijn zeven kwijt

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Geen 7 voor Griezmann

Volledig scherm Joao Felix © BSR Agency Antoine Griezmann is hard op weg naar de uitgang bij Atlético Madrid. De aanvaller wil graag verkassen en wordt constant gelinkt aan FC Barcelona. Dat de Fransman ongewenst is bij Atlético blijkt nu andermaal: hij is zijn rugnummer kwijt.



João Felix, de recordaankoop van 126 miljoen euro, heeft namelijk nummer zeven gekregen van de Madrileense club. Griezmann moest zich afgelopen weekend al melden bij Atlético, maar weigert terug te komen.

Ook Görtler weg bij FC Utrecht

Niet alleen Cyriel Dessers is vandaag vertrokken bij FC Utrecht, ook de Duitser Lukas Görtler vertrekt uit Galgenwaard. Dat heeft FC Utrecht zojuist bevestigd. De aanvaller gaat vandaag niet mee op trainingskamp, zodat hij een overgang naar een nieuwe club kan rondmaken. Het is nog niet duidelijk welke club dat is.

Volledig scherm Lukas Görtler. © BSR Agency

Arnautovic keert West Ham rug toe

Niet alleen Stephan El Shaarawy (zie onder) vertrekt naar China, ook Marko Arnautovic vervolgt zijn loopbaan in de Chinese Super League. Dat meldt zijn club vanmorgen. De Oostenrijker, die afgelopen winter zijn zijn contract openbrak bij West Ham United, is de nieuwe aanvaller van Sjanghai SIPG. Met de transfer van Londen naar China zou ongeveer 25 miljoen euro zijn gemoeid. De oud-spits van FC Twente werd vrijdag al gekeurd in Arnautovic speelde twee jaar voor West Ham, waar hij in 65 wedstrijden 22 keer scoorde. Daarvoor kwam hij uit voor Stoke City, Werder Bremen, Internazionale en FC Twente.

Dessers van FC Utrecht naar Heracles

Heracles heeft een nieuwe spits van naam: Cyriel Dessers (24) van FC Utrecht. De kans dat Adrian Dalmau snel vertrekt, is met zijn komst groot. Lees hier meer!

El Shaarawy richting China

Stephan El Shaarawy vertrekt bij AS Roma. De 26-jarige Italiaans aanvaller vervolgt zijn voetballoopbaan bij Shanghai Shenhua. De Chinese club betaalt 20 miljoen euro voor El Shaarawy.



El Shaarawy kwam drie jaar geleden voor 13 miljoen euro over van AC Milan. Bij AS Roma groeide de international uit tot een belangrijke kracht. El Shaarawy voetbalde eerder bij Genoa, Padova en AS Monaco.

Volledig scherm © BSR Agency

Anderlecht gaat op Nederlandse toer

Na Michel Vlap heeft Anderlecht opnieuw een Nederlander op de korrel. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws sluit Philippe Sandler vandaag aan in Brussel. De 22-jarige centrale verdediger, die vorig seizoen van PEC Zwolle ploeggenoot werd van de huidige Anderlecht-trainer Vincent Kompany bij ManCity, wordt voor één jaar gehuurd. Behalve Vlap en Sandler verraste Anderlecht afgelopen weekeinde ook met de komst van Samir Nasri.

Van Nieff op weg naar FC Emmen

Yoëll van Nieff (26) ontbrak gisteren op de open dag van Heracles. De middenvelder heeft toestemming gekregen van de club om een transfer af te ronden. Het lijkt te gaan om FC Emmen. Van Nieff kwam vorig jaar transfervrij over van FC Groningen, maar wist geen vaste basisspeler te worden. In Almelo is hij inmiddels op een zijspoor beland. Met de komst van nieuwe middenvelders als Mauro Junior en Orestis Kiomourtzoglu wordt het dringen op het middenveld.

Volledig scherm Yoëll van Nieff. © Lars Smook