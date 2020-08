Ook Mercedes geniet van Verstappen: ‘We houden van de strijd’

,,De Formule 1 heeft opwinding nodig en ons team ook", zegt teambaas Toto Wolff van Mercedes. ,,We omarmen de uitdaging en houden van strijd. Max is een geweldige coureur en een geduchte concurrent.”



Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren oppermachtig in de eerste vier races van het seizoen, maar zondag bleek Verstappen de sterkste op Silverstone. De Nederlander was zelf ook verrast door de snelheid van zijn Red Bull, die voor het eerst dit seizoen de gelijke was van Mercedes. ,,Max heeft laten zien waartoe onze auto echt in staat is", zegt zijn teambaas Christian Horner. ,,We begrijpen zelf amper hoe dat er zondag ineens uitkwam."

Voor de spanning in de Formule 1 is het gunstig en zelfs zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die dit jaar al drie races won, beziet dat positief. ,,Het is geweldig. Ik wil juist races waarin ik word uitgedaagd. Red Bull was gewoon sterker en ik ben heel benieuwd hoe hun progressie zich voortzet. We kunnen ze nu niet meer over het hoofd zien", aldus de Engelsman.

Wolff springt zijn kopman bij. ,,Iedereen dacht dat deze race op Silverstone een eitje voor onze jongens zou zijn, maar dat was dus duidelijk niet het geval. We hadden niet de snelste auto. Ik geniet er eigenlijk wel van, want we krijgen nu een mooi gevecht om de wereldtitel tussen drie man. Er zijn nog tien races te gaan en één uitvalbeurt kan al grote gevolgen hebben voor de stand. Het wordt een stuk interessanter dan menigeen een paar weken geleden dacht."

De teambaas van Mercedes geeft toe dat de oerdegelijke en rappe Duitse bolide, die dit jaar in de zwarte kleuren is gehuld als statement tegen racisme, in bijzonder warme omstandigheden zwaktes kent. ,,Onze auto heeft een extreem grote neerwaarts druk en bij hitte komt er meer druk op de banden en hebben we veel meer last van slijtage. We hadden veel meer problemen dan de andere teams en hebben op dit punt nog wel een en ander op te lossen."