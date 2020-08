Ook Nick Kyrgios zegt af voor US Open

Ook de Australische tennisser Nick Kyrgios verschijnt vanwege de coronapandemie dit jaar niet op de US Open. Kyrgios zei zondag op Twitter het grandslamtoernooi in New York over te slaan voor ,,de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren’’.

Kyrgios volgt met het besluit een rits aan toppers die al hebben afgezegd, waaronder zijn landgenote en nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Ashleigh Barty, die haar deelname aan het Amerikaanse tennistoernooi vorige week introk uit angst om besmet te raken met het coronavirus.

,,Het doet me pijn tot in mijn kern’’, zei Kyrgios in een videobericht op Twitter. ,,Maar ik sla over voor de mensen, voor mijn ‘Aussies’, voor de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren, voor jullie allemaal.’’

Eerder uitte de Australische nummer 40 van de wereld zijn twijfels over het doorgaan van de US Open. ,,De ATP doet er alles aan om de US Open te spelen’’, twitterde hij. ,,Maar dat is wel een beetje egoïstisch met wat er allemaal gebeurt. Met natuurlijk Covid-19, maar ook al die protesten tegen racisme. Ik vind dat we die uitdagingen eerst het hoofd moeten bieden voordat we weer gaan tennissen.’’

De Amerikaanse tennisbond liet vrijdag weten ervan uit te gaan dat het toernooi doorgaat. De USTA heeft in samenspraak met medici, veiligheidsexperts en de staat New York een plan opgesteld om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Op 31 augustus moet de US Open van start gaan.