Ook Renault ziet af van verdere stappen tegen Racing Point

Murray bewijst met zege op Zverev dat hij nu echt terug is

8:24 Voor het eerst in ruim drie jaar heeft Andy Murray een tegenstander uit de top 10 van de wereld verslagen. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus in New York word gespeeld, was de 33-jarige Schot te sterk voor Alexander Zverev uit Duitsland: 6-3 3-6 7-5.