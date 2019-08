Ook Spurs wil Dybala, oud-PSV’er naar Noord-Ierland

Barty vroegtij­dig uitgescha­keld en zet nummer 1-positie op het spel

0:12 De kans is heel groot dat er volgende week een nieuwe speelster de wereldranglijst aanvoert. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, ging al in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Toronto onderuit. Het werd 6-7, 6-3 en 6-4 voor Sofia Kenin uit de Verenigde Staten. Naomi Osaka en Karolina Pliskova ruiken bloed.