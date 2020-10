Ook streep door Parijs-Roubaix: kasseienklassieker door coronacrisis afgelast

De kasseienklassieker Parijs-Roubaix gaat niet door. De organisatie heeft vanwege de oplaaiende coronacrisis een streep gezet door de 118de editie, die op 25 oktober zou worden gereden. Op 12 april werd de koers ook al afgelast. De volgende editie is nu op 11 april 2021.

Vorige week werd ook de Amstel Gold Race al afgelast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.



Met de afgelasting van Parijs - Roubaix wordt 2020 de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een van de vijf wielermonumenten niet plaatsvindt. De andere vier zijn: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Alleen ‘Vlaanderen’ moet dit jaar nog worden gereden. De Vlaamse klassieker staat gepland voor 18 oktober. In augustus vonden Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije al plaats, vorige week was LBL.

Vanwege het snel oplopende aantal coronagevallen besloot de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, deze week om een strenger regime te hanteren voor enkele steden, waaronder Lille. Het laatste stuk van Parijs-Roubaix gaat langs Lille, met de finish op het Vélodrome in Roubaix. Op verzoek van de autoriteiten in Noord-Frankrijk is de koers geschrapt.

,,We zien jullie op 11 april 2021 op de kasseien, om een van de geweldigste monumenten in de wielerwereld te vieren”, aldus de organisatie.

De Belg Philippe Gilbert zegevierde vorig jaar in Roubaix. De routinier van Lotto Soudal zou op 25 oktober niet meedoen, omdat hij nog te veel last heeft van de knieblessure die hij opliep in de Tour de France.

Mathieu van der Poel zou over ruim twee weken wel aan de start staat in Compiègne, de startplaats van Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Alpecin-Fenix had een wildcard gekregen voor de klassieker.

