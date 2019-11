Ook Tsitsipas naar laatste vier bij ATP Finals

De Griekse tennisser versloeg titelhouder Alexander Zverev (22) uit Duitsland vlot in twee sets: 6-3 en 6-2. Eerder deze week was de debutant al te sterk voor de Rus Daniil Medvedev, die woensdag in een heroïsch gevecht ook van de Spanjaard Rafael Nadal verloor. Het tweede ticket voor de halve finales gaat in deze poule naar Zverev of Nadal.

Tsitsipas won ook al de voorgaande drie onderlinge duels met Zverev, die in 2018 nog wel de eerste tweestrijd op zijn naam schreef. In de eerste set kon Zverev in de vijfde game het eerste breakpoint van de partij niet benutten. Tsitsipas benutte in de achtste game wel zijn eerste breakkans (5-3) waarna hij op eigen service de setwinst veiligstelde. Zverev leverde in de tweede set meteen zijn service in. Hij kon de opgelopen schade nadien niet meer repareren.