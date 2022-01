‘Ook Tsjechische tennisster net als Djokovic in quarantainehotel’

Poll | Is het terecht dat Djokovic in Australië wordt geweigerd?

Donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig is. De Tsjechische, de nummer 81 van de wereld in het dubbelspel, zou al eens besmet zijn geweest. Het is onduidelijk of ze net als Djokovic haar uitzetting aanvecht.



Voracova is de voormalig nummer 74 in het enkelspel.