‘Ook turncoaches Frank Louter en Nico Zijp doen stap terug’

AZ loot morgen tegen Besiktas, Rapid Wien of Viktoria Plzen

9 augustus Het protest dat AZ bij de UEFA heeft ingediend over de in hun ogen onterechte eindstand in de eredivisie lijkt vooralsnog weinig te hebben uitgehaald. Maandag is de loting voor de tweede kwalificatieronde en op de website van de Europese voetbalbond staat de naam van AZ als een van de ploegen die mee gaat loten en niet die van Ajax.