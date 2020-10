Ook uitgeklede versie van ‘Vlaanderens Mooiste’ zal België weer volledig lamleggen

Door Daan Hakkenberg



In het gras, in bomen en lantaarnpalen, in de berm, op de hellingen en in het café natuurlijk. De Ronde van Vlaanderen lokt doorgaans meer dan een miljoen mensen. Langs de route tussen Antwerpen en Oudenaarde is plek zat, maar bij de kasseihellingen is het dringen. Want natuurlijk staat iedereen het liefst vooraan op de Oude Kwaremont, Paterberg of Koppenberg.