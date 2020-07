Ook voorwaardelijke celstraf oud-ploeggenoot Dumoulin

Samenvatting Zlatan in bloedvorm met twee goals: ‘Over mijn toekomst nog niks gehoord’

7:34 AC Milan is met een prima reeks bezig in de Serie A. De ploeg van coach Stefano Pioli is nog altijd ongeslagen na de coronapauze. Ook middenmoter Sassuolo moest er op eigen veld aan geloven: 1-2.