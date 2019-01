Ook voorzitter Barça naar Amsterdam om deal De Jong af te ronden

Door Daniël Dwarswaard



Om de deal snel af te ronden reist Barcelona vandaag met een zware delegatie af naar Amsterdam. Voorzitter Josep Bartomeu, algemeen directeur Pep Segura en directeur Oscar Grau landen vandaag op Schiphol. Segura en Grau waren volgens Spaanse media al onderweg met een privéjet. Voorzitter Bartomeu kwam hen later achterna via een commerciële vlucht.



FC Barcelona is bereid om een recordbedrag van 75 miljoen euro (dat aan de hand van bonussen sterk kan oplopen) neer te tellen voor Frenkie de Jong, die zelf ook zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de kampioen van Spanje. De 21-jarige middenvelder van Ajax werd de afgelopen maanden in verband gebracht met veel grote clubs in Europa zoals Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid en dus ook FC Barcelona. De Spaanse topclub en Paris Saint-Germain bleven het langst over, maar de Catalaanse club heeft nu de beste papieren om De Jong definitief voor meerdere jaren vast te leggen. PSG zou niet meer dan 75 miljoen euro willen betalen voor de 21-jarige middenvelder uit Arkel. De Jong maakte op 31 december 2015 voor een symbolisch bedrag van 1 euro de overstap van Willem II naar Ajax. Daar speelde de lichtvoetige middenvelder tot op heden 65 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor zes goals en tien assists.