Ook Zwolse Lotte van Beek kan voor een verrassing zorgen op Olympische Spelen

Kan Lotte van Beek maandagmiddag op de 1.500 meter voor net zo’n verrassing zorgen als Carlijn Achtereekte zaterdag deed op de 3.000 meter? Met de 26-jarige Zwolse Van Beek werd een half jaar geleden nog geen rekening gehouden, maar is helemaal terug. En in vorm.

Lotte van Beek zal genieten van de rust om haar heen. Lekker trainingsrondjes rijden op de olympische ijsbaan, of struinen door het Olympische dorp. Ze is een absolute outsider op de 1.500 meter, maar de meeste aandacht gaat uit naar Ireen Wüst in haar jacht op de leiding in het 'eeuwige' klassement van olympische schaatsmedailles bij de vrouwen. Maar ook buitenlandse toppers als de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Heather Bergsma worden getipt. Regerend Olympisch kampioen Jorien ter Mors is er niet bij op deze afstand, Van Beek wel.

En pieken op het juiste moment is een kwaliteit die ze beheerst. Na Sotsji in 2014 zakte Van Beek diep weg door fysieke en mentale problemen. Ze moest vertrekken bij LottoNL-Jumbo begin 2017 vanwege teleurstellende resultaten. ,,Er kwam maar niet uit wat er in zat’’, vertelde ze al eerder. ,,En dat werd slopend.’’ Ze besloot een reis door Lapland te maken, van blokhut naar blokhut, door de eeuwige sneeuw. Afgesloten van de wereld, niet gestoord door iets of iemand. Ze hervond daar haar passie, de motivatie om door te gaan. Terug in Nederland sloot de Zwolse aan bij Gewest Friesland, trainde mee met de marathonmannen en vond daar weer het plezier in schaatsen terug. Sterker nog, ze durfde de Olympische Spelen alweer te noemen als doel. En als een duveltje uit een doosje plaatste Van Beek zich op de NK Afstanden voor de wereldbekerwedstrijden en op het OKT in december vorig jaar was daar het felbegeerde ticket voor Zuid-Korea. Precies op tijd. En een week later een gouden medaille op de EK Afstanden in Kolomna.

Voordat ze afreisde naar Zuid-Korea trainde ze op Lanzarote. Op de fiets en op kracht. Het NK sprint gebruikte ze om hard te werken aan haar start. Daar is voor haar winst te pakken, met de inhoud zit het bij Van Beek wel goed.

Van Beek komt maandag (vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd) in de dertiende rit in actie tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. En ze heeft in landgenote Carlijn Achtereekte, die zaterdag goud pakte op de 3.000 meter, het perfecte voorbeeld. Niet genoemd worden als absolute favoriet, maar wel in staat te verrassen.

Programma na de dweilpauze: