Oostenrijker Grossschartner wint eerste etappe in Ronde van Burgos

De Oostenrijkse wielrenner Felix Grossschartner heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. Na een rit over 157 kilometer, met veel wind, was de 26-jarige coureur van Bora-hansgrohe de sterkste in de heuvelachtige finale. Hij kwam alleen over de finish bij Mirador del Castillo in Burgos.