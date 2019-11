Op de shortlist, maar wereldkampioen Thomas Krol houdt geen rekening met nominatie Sportgala

Voor de Zwolse Wild is het de tweede keer op rij dat ze op de lijst staat. Vorig seizoen kon Wild terugkijken op een nog imposantere prestatielijst, maar ook dit jaar grossierde de 37-jarige wielrenster in medailles. In 2018 greep de meervoudig wereldkampioene naast de titel Sportvrouw van het Jaar. ,,Of het dit jaar wel lukt, durf ik niet te zeggen. Er staan wel grote namen op hoor, maar het blijft natuurlijk appels met peren vergelijken. Ik heb het niet in eigen hand, heb mijn prestaties geleverd en meer kan ik niet doen. Wel vind ik het een grote eer dat ik er weer bij sta. Het is toch een stuk erkenning voor wat je doet als topsporter. Bovendien is het wel de grootste waardering die je kunt krijgen.”

Volledig scherm Kirsten Wild win goud op het omnium tijdens het EK baanwielrennen in Apeldoorn. © BSR Agency

,,We zien het wel", zegt Wild. ,,Ik ben in ieder geval erg blij met mijn seizoen. Maar de concurrentie is groot. En uit hele grote sporten. Als is baanwielrennen mondiaal gezien ook een grote sport. Ik vind het zeker ook mooi dat ik samen met Amy als koppelkoersduo op de shortlist voor de sportploeg sta. Vorig jaar had ik hogere verwachtingen en werd ik het niet. Nu is het aan de stemmers.”

Thomas Krol

Schaatser Thomas Krol is vereerd dat hij genoemd wordt op de shortlist bij de sportman van het jaar. ,,Al staan daar wel heel veel namen op", reageert de Deventer schaatser die dit jaar wereldkampioen op de 1500 meter werd in Inzell. ,,Ik heb wel een heel goed seizoen achter de rug natuurlijk, maar volgens mij zetten ze alle wereldkampioenen op die lijst. Het zou me erg verbazen als ik bij de laatste drie genomineerden zit. Dat zou ik zelfs onterecht vinden, als je de prestaties van bijvoorbeeld Mathieu van der Poel en Max Verstappen ziet.”

Toch ziet Krol zijn naam op de shortlist wel als erkenning voor zijn prestaties. ,,Naast de wereldtitel heb ik ook nog wereldbekers gewonnen natuurlijk en medailles gepakt. Ik ben sowieso erg trots op wat ik heb gepresteerd. Dan is het wel een stuk erkenning dat ik wordt genoemd. Mooi, al hecht ik er ook niet te veel waarde aan.”

Volledig scherm Kiran Badloe werd in september wereldkampioen windsurfen in de RS:X-klasse. © Richard Langdon

Windsurfer Kiran Badloe staat ook op de shortlist. De uit Lelystad afkomstige surfer werd dit jaar wereldkampioen in de RS:X-klasse en strijdt met landgenoot Dorian van Rijsselberghe om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, volgend jaar.

Quote Het zou me erg verbazen als ik bij de laatste drie genomineer­den zit. Dat zou ik zelfs onterecht vinden, als je de prestaties van bijvoor­beeld Mathieu van der Poel en Max Verstappen ziet Thomas Krol, Wereldkampioen 1500 meter

Bij de Paralympische Sporters is het Deventer-Apeldoornse tandemduo Patrick Bos en Tristan Bangma geselecteerd voor de shortlist. Bos en Bangma wonnen wereldbekers, nationale titels en pakte dit jaar in Emmen de wereldtitel op de weg en twee keer brons op het WK baan in Apeldoorn.

Volledig scherm Jitske Visser en Xena Wimmenhoeve vieren de Europese titel met het Nederlands rolstoelbasketbalteam. © Orange Pictures/Ilse Schaffer

Ook het Nederlands rolstoelbasketbalteam bij de vrouwen staat op de lijst. De Zwolse Jitske Visser en de Wijhese Xena Wimmenhoeve maken deel uit van de selectie.

Een vakjury kiest uit de shortlists drie nominaties per categorie, die op 1 december bekend worden gemaakt. Op woensdag 18 december stemmen topsporters, bondscoaches en de vakjuryleden wie in hun ogen Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Patralympische Sporter of Sportcoach van 2019 moeten worden.

Genomineerden

Sportman van het Jaar 2019

• Kiran Badloe, windsurfen

• Roel Boomstra, dammen

• Matthijs Büchli, baanwielrennen

• Virgil van Dijk, voetbal

• Noël van ’t End, judo

• Twan van Gendt, BMX

• Michael van Gerwen, darts

• Thomas Krol, langebaanschaatsen

• Steven Kruijswijk, wegwielrennen

• Harrie Lavreysen, baanwielrennen

• Mathieu van der Poel, wielrennen (weg, MTB, veld)

• Patrick Roest, langebaanschaatsen

• Jan-Willem van Schip, baanwielrennen

• Kai Verbij, langebaanschaatsen

• Max Verstappen, autosport

Sportvrouw van het Jaar 2019

• Sifan Hassan, atletiek

• Lara van Ruijven, shorttrack

• Irene Schouten, langebaanschaatsen

• Suzanne Schulting, shorttrack

• Annemiek van Vleuten, wegwielrennen

• Kirsten Wild, baanwielrennen

• Ireen Wüst, langebaanschaatsen

Paralympische sporter van het jaar 2019

• Liesette Bruinsma, para-zwemmen

• Rogier Dorsman, para-zwemmen

• Diede de Groot, rolstoeltennis

• Ronald Hertog, para-atletiek

• Jeroen Kampschreur, para-alpine skiën

• Ranki Oberoi, para-atletiek

• Jetze Plat, para-cycling & -triathlon

• Tim de Vries, para-cycling

• Chantalle Zijderveld, para-zwemmen

• Kelly van Zon, para-tafeltennis

• Rolstoelbasketbal - Nederlands damesteam

• Rolstoeltennis – duo Aniek van Koot/Diede de Groot

• Paracycling – Tandemduo Vincent ter Schure/Timo Fransen

• Paracycling – Tandemduo Tristan Bangma/Patrick Bos

Sportploeg van het jaar 2019

• Baanwielrennen - Teamsprint mannen

• Baanwielrennen - Madison vrouwen

• Hockey - Nederlands vrouwenteam

• Hockey - Nederlands vrouwenteam

• Korfbal - Nederlands team

• Langebaanschaatsen – mannen ploegenachtervolging

• Motorcross - Mannenteam MXGP

• Roeien - Mannen dubbelvier

• Voetbal - Ajax

• Voetbal - Nederlands elftal

• Voetbal - Oranje Leeuwinnen

• Wegwielrennen - Jumbo Visma wielerploeg



Coach van het jaar 2019