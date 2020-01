‘Op de Weissensee houden we onze cultuur in stand’

Schuurs én Koolhof klaar in Melbourne

8:36 Voor Demi Schuurs en Kveta Peschke zit het vrouwendubbeltoernooi op de Australian Open erop. De Amerikaanse tieners Coco Gauff en Catherine McNally waren in de tweede ronde in twee sets te sterk voor het Nederlands/Tsjechische koppel. Ook Wesley Koolhof is klaar in het dubbelspel.