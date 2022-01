Op deze tennissers moeten we letten in zonnig Down Under

Peter Wright heeft na wereldti­tel zijn zinnen gezet op nummer 1-positie: ‘Ik kom je halen!’

Peter Wright kreeg er pijn van in zijn armen, zo zwaar was de wereldbeker die hij voor de tweede keer veroverd had. De kleurrijke Schot leek in de WK-finale meer bezig te zijn met zijn materiaal, maar versloeg Michael Smith uiteindelijk toch met 7-5. ,,Dit is pas het begin van het jaar.”

0:57