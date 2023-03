Op dubbels perfecte Dirk van Duijvenbode maakt indruk bij European Darts Open

Van Duijvenbode hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen vanwege zijn positie op de wereldranglijst (elfde). Rond 16.00 uur begint Danny Noppert aan zijn eerste partij in Leverkusen. The Freeze neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Chris Dobey. Vanavond staat de kraker tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld op het programma. ,,Het is als Ajax tegen Feyenoord, Bayern München tegen Borussia Dortmund of Manchester United tegen Liverpool", sprak Barney vooraf.