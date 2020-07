Op herhaling in Oostenrijk: Groundhog Day, maar dan met auto’s

Door Arjan Schouten



Kent u die film nog over die chagrijnige weerman die elke dag met ­tegenzin opstaat om dezelfde reportage te maken in het gehucht Punxsutawney? Groundhog Day, met Bill Murray. Voor zo’n scenario wordt dit jaar ook een beetje gevreesd in de Formule 1. Voor velen toch al een vrij voorspelbare aangelegenheid en nu wordt de koningsklasse door alle reisbeperkingen ook nog eens gedwongen meerdere races achter elkaar in dezelfde ­ decors af te werken.



Vorige week keek u naar de GP van Oostenrijk. Morgen volgt op precies hetzelfde asfalt de GP van Stiermarken. Leuk bedacht, die naam. Maar verder compleet identiek aan de race van vorige week. Dus is de tweede afspraak op de WK-kalender door Amerikaanse autosportwebsites al omgedoopt tot ‘GP Groundhog Day’.