Op WK baanwielrennen in Apeldoorn gewond geraakte baanofficial terug naar Amerika

Renault en Red Bull willen motorprestaties bevriezen

12:21 Renault roept op om de ontwikkeling van de huidige motoren in de Formule 1 stil te leggen in de seizoenen van 2019 en 2020. De Franse fabrikant zegt dat de vier leveranciers van de huidige motoren (Mercedes, Ferrari, Renault en Honda red.) zich dan volledig kunnen richten op de nieuwe motoren die in 2021 hun intrede doen.