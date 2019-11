Opa Frans Verstappen overleden

Gisdol moet FC Köln van degradatie behoeden

18:14 Markus Gisdol moet 1. FC Köln in de Bundesliga zien te houden. De 50-jarige trainer bereikte maandag met de Duitse voetbalclub een akkoord over een contract tot de zomer van 2021. 1. FC Köln staat momenteel op de voorlaatste plaats in de hoogste klasse. Horst Heldt werd aangesteld als technisch directeur.