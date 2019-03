Operatie kost Fabio Aru de Giro

Andreescu is Kerber na fraaie inhaalrace opnieuw de baas

9:12 Bianca Andreescu heeft voor de tweede keer in een week de Duitse Angelique Kerber verslagen. Het 18-jarige talent uit Canada deed dat in de derde ronde van het toernooi van Miami. Andreescu besliste het duel in drie sets: 4-6 6-4 6-1. Vorige week versloeg ze Kerber, de nummer vier van de wereld, in de finale van het toernooi van Indian Wells.