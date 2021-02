Opgegroeid in een arme banlieue, nu de grootste ster op het miljoenenbal

Magistrale Mbappé vernedert Barcelona met hattrick in Camp Nou

9:26 Een half jaar na de blamerende uitschakeling door Bayern München is FC Barcelona nog lang niet goed genoeg voor het bal van de besten in de Champions League. Het verloor vrij kansloos met 4-1 in eigen huis van Paris SG en Kylian Mbappé, die driemaal scoorde.