Opgeluchte Ter Mors vol vertrouwen naar Pyeongchang

,,De afspraak was dat ik meteen naar huis zou gaan als de eerste race op de 1000 meter heel goed zou verlopen. Nou, ik ben meer dan tevreden met de manier waarop ik heb gewonnen. Dus dit was mijn laatste wedstrijd voor de Winterspelen volgende maand in Zuid-Korea. Woensdag vertrek ik alweer voor een trainingskamp in Japan. Veel tijd heb ik dus niet meer, daarom sla ik hier de race op zondag bewust over.''



Ter Mors gaf bij de NOS toe dat ze na haar miskleun op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) vorige maand in Thialf flink in de put had gezeten. ,,Daar heb ik het misschien wel een week heel moeilijk mee gehad. Daarna heb ik mentaal de knop kunnen omzetten. Fysiek gaat het ook weer goed. Ik heb mijn power terug en mijn rug is weer stabiel. Daardoor durf ik ook weer voluit te starten. Ik ga met veel vertrouwen naar de Spelen.''