Opmerkelijk: Djokovic won Australian Open met scheur van drie centimeter in hamstring

Novak Djokovic won vorige maand voor de tiende keer in zijn carrière de Australian Open. Dat deed de 35-jarige Serviër met een scheur van drie centimeter in zijn linker hamstring. Dat onthult Craig Tiley, toernooidirecteur van de Grand Slam in Melbourne.

In de derde ronde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov had Djokovic zichtbaar last van zijn hamstring. Hij bewoog niet optimaal over de baan en vroeg na de gewonnen eerste set een medische time-out aan. Dat hielp, maar in de derde en laatste set kreeg hij toch weer te maken met fysiek ongemak.

Kritiek op Djokovic

Critici stelden na de wedstrijd dat de nieuwe nummer 1 van de wereld zijn blessure zou hebben verzonnen. ,,Novak heeft soms last van een slechte reputatie", beaamde Tiley. ,,Er is veel gespeculeerd over de juistheid van die informatie, het is moeilijk te geloven dat je tot zulke grote dingen in staat bent met zo’n blessure, maar hij is buitengewoon.” Djokovic verloor geen enkele set meer na zijn partij tegen Dimitrov.

Tiley werd bij SEN Sportsday gevraagd of hij de MRI-resultaten van Djokovic heeft gezien. ,,Absoluut. Hij had een scheur van drie centimeter in zijn hamstring. De artsen zullen dit bevestigen.” Volgens de baas van de Australian Open zijn de goede prestaties van Djokovic onder meer te danken aan zijn professionaliteit. ,,Hij is zo gefocust op alles wat hij doet, elke minuut van de dag. Wat hij eet, wat hij drinkt, wat hij doet, hoe hij het doet.”

Buikspierblessure in 2021

In 2021 wist Djokovic ook met een blessure de Australian Open op zijn naam te schrijven. In de derde ronde liep hij toen een scheurtje in zijn buikspier op. De finale won hij toen van Daniil Medvedev. Het werd 7-5, 6-2 en 6-2.